За минувшие сутки в зоне АТО ранены пятеро украинских военных - Лысенко

За минувшие сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в течение суток ситуация в зоне АТО имеет тенденцию к обострению - количество фактов нарушения режима тишины со стороны боевиков растет, в том числе с применением тяжелого оружия.

«За минувшие сутки в результате активных боевых действий, к счастью, погибших среди украинских военных нет, но пятеро получили ранения», - сказал Лысенко.

Читайте такжеБоевики продолжают стрелять из артиллерии по жилым кварталам и позициям сил АТО

Также он отметил, что в течение вчерашнего дня в зоне АТО наблюдалась активизация вражеской разведки с применением беспилотных летательных аппаратов. В частности было замечено 12 беспилотников в зоне АТО и еще один - в Запорожской области.