Во Львове почтили память убитых боевиками военных под Зеленопольем на Луганщине

Во Львове сегодня почтили память погибших военных в результате обстрела под Зеленопольем.

Как передает корреспондент УНИАН, в годовщину трагедии под Зеленопольем в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла состоялась Божественная литургия за упокой душ умерших воинов.

В храме собрались родственники, близкие, боевые товарищи погибших под Зеленопольем, волонтеры и жители города. После панихиды собравшиеся отправились на Лычаковское кладбище, где на поле почетных захоронений №76 покоится прах трех военнослужащих из Львова, погибших на месте трагедии.

Также, по случаю чествования памяти погибших военных под Зеленопольем в Гарнизонном храме состоялся вечер-реквием в исполнении кларнетистов Львовского театра оперы и балета «Львов кларнет квартет».

Читайте такжеГодовщина трагедии под Зеленопольем: Огонь "Градов" боевиков сжег дотла лагерь с военными (фото)Сегодня в центре города, на площади возле памятника Тарасу Шевченко, волонтеры ОО «Помоги фронту» устроили сбор средств-флешмоб, связанный с трагедией под Зеленопольем.

Волонтеры держали таблички со словами «Зеленополье 11 июля», на экране транслировались ролики о АТО, а также проводился сбор средств украинским военным, которые сейчас воюют на востоке Украины.

Справка УНИАН. В ночь на 11 июля 2014 года у с. Зеленополье Луганской области террористы обстреляли из системы «Град» бойцов 24-й отдельной механизированной бригады им. Даниила Галицкого (город Яворов, Львовская область) и часть 79-й бригады. По официальным данным, в эту трагическую ночь погиб 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины.

18 июля 2014 года в Львов привезли тела трех погибших под Зеленопольем военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады. Это львовяне: 35-летний младший сержант Виктор Лущик, 23-летний старший солдат Юрий Голубь и солдат Иван-Виталий Береза.