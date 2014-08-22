Во Львов прибыл самолет с телами трех военных, которые погибли в зоне АТО

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, самолетом сегодня во Львов доставлены тела двух военных, которые служили в 24-й военной механизированной бригаде, – Ивана Луцишина и Андрея Повстюка, а также тело военнослужащего 25-й воздушно-десантной бригады Днепропетровска Сергея Шевчука.

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Луцишин погиб 17 августа под Луганском, его похоронят в Самборском районе на Львовщине. Луцишину 3 июля исполнились 23 года, он окончил Львовский техникум железнодорожного транспорта, 17 мая был призван в ВСУ в 24-ю военную механизированную бригаду, а 7 июля был отправлен в зону АТО. Неженатый.

Повстюк погиб 11 июля под Зеленопольем, его тело перевезут в город Яворов на Львовщине, где живут его родители. Он родился в 1983 году в городе Славута Хмельницкой области. В Вооруженных Силах с 2002 года. Старший сержант Повстюк был командиром разведывательного отделения батальона 24 отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Имел опыт участия в операциях по поддержанию мира и безопасности в Ираке (2004-2005 гг). В 2005 году получил медаль «Воин-миротворец». У него осталась жена и семилетняя дочь.

Шевчук погиб 17 августа под Макеевкой на Донбассе. Его тело перевезут в город Борислав, где живут его родители. Он родился 10 октября 1982 года в городе Борислав на Львовщине. Командир парашютно-десантного взвода парашютно-десантного батальона старший лейтенант Шевчук окончил Львовский государственный университет внутренних дел, проживал в Днепропетровске. Призван в Вооруженные Силы Украины 20 марта 2014 года. Без отца осталась дочь 2006 года рождения.