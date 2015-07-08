Из России в Иловайск прибыли 6 вагонов с боеприпасами для террористов - Тимчук

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным «ИС», боевики проводят перегруппировки.

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"В Донецке фиксируется переброска бронетехники в северную часть города (по 3-4 единицы за раз). В течении суток зафиксирована переброска танковой группы, и до 5 ед. ББМ (БМП-1,2) через Киевский район в сторону Донецкого аэропорта", - написал он.

Кроме того, Тымчук добавил, что фиксируется перегруппировка бандформирований "Горловского гарнизона". "Севернее "Стирола" замечено скопление транспортных средств и боевой техники (до 15 грузовиков, часть из них с боевиками, при 3-х БТР-80, 2 БРДМ, 1 БАТ и 2 танка)", - говорится в сообщении.

Также в "Лутугинских лагерях" террористов идет формирование новой тактической группы (до усиленного батальона, 450-500 чел.). Боевая техника поступает через Луганск и через Красный Луч. Фактически закончено формирование артгруппы в составе данной террористической группы (пять 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" и три установки РСЗО БМ-21 "Град"), добавил депутат.

"В Иловайск прибыло 6 вагонов с боеприпасами и снаряжением для террористов из РФ. Перевозки осуществляло ОАО "Российские железные дороги" (РЖД)", - подчеркнул Тымчук.

Кроме того, на Луганск через Металлист боевики периодически "оттаскивают" боевую технику на ремонт и обслуживание. Отмечается резкий рост случаев выхода техники из строя, в командовании "ЛНР" в этом усматривают "сознательное вредительство под воздействием украинской пропаганды" со стороны рядовых террористов. Зафиксировано несколько арестов боевиков по этой причине, сообщает Тымчук.

В Донецке местное "министерство государственной безопасности" развернуло активное противодействие "актам гражданского неповиновения" в виде публичных проявлений проукраинской позиции отдельными гражданами (граффити, публичное слушание украинской музыки в транспорте и на улице, изготовление и распространение самодельных листовок проукраинского содержания и пр.). "В "МГБ ДНР" призывают местных жителей немедленно сообщать о таких фактах", - отметил депутат.