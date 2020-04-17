Оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе из гранатометов и пулеметов крупного калибра

Потерь среди украинских военных нет.

Российские оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе из гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Об этом говорится в вечерней сводке, касающейся ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 в социальной сети Facebook.

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"В течение 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. На свои вооруженные провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов", - говорится в сводке.

В частности, все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

Так, неподалёку от Опытного с направления населенного пункта Веселое террористы применили автоматические станковые гранатометы, а рядом с Гнутово - обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Также российские захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы для провоцирования украинских подразделений, которые держат оборону возле Старогнатовки.

"Применяя штатное вооружение, украинские воины вовремя прекратили преступные действия российских наемников. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет", - говорится в сводке.