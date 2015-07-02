В США раскрыли фамилии пяти российских генералов и полковника, руководящих боевиками
Американское издание Bloomberg обнародовало доказательства присутствия российских военных на Донбассе, предоставленные СБУ и подтверждены разведкой США.
Издание опубликовало презентацию Службы безопасности Украины, которая была передана Белому Дому, Госдепартаменту и разведке США в прошлом месяце, сообщает "Украинская правда".
Судя по презентации, ключевую роль в конфликте на Донбассе играют пять российских генералов и один полковник.
"Американские официальные лица подтвердили получение документа и сообщили, что информация, которая содержится в нем, в целом соответствует данным американской разведки по российской деятельности в Украине. За год чиновники из США и НАТО обвинили российские силы спецназначения и военную разведку в помощи сепаратистам в Украине", - пишет издание.
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Стало известно, что к ситуации на территории восточной Украины причастны генерал-майор Олег Муссович Цеков, командир 200-й отдельной мотострелковой Печенежской бригады, также известный как Олег Турнов, командир второй бригады народной милиции "ЛНР".
Еще одним военным, который влияет на ситуацию на Донбассе, является генерал-майор Валерий Николаевич Солодчук, которого называют командиром первой армии сил "Новороссии" в Донецке.
Также упоминается генерал-майор Сергей Юрьевич Кузовлев, который управляет регулярными российскими силами спецопераций в районе Луганска.
Также речь идет о генерал-майоре Алексее Владимировиче Завизьоне, координаторе российских регулярных сил спецопераций в донецком регионе.
Кроме того, идентифицировано генерал-майора Романа Александровича Шадрина и полковника Анатолия Константиновича Баранкевича, бывшего министра обороны в Южной Осетии, а теперь советника по боевой готовности "ЛНР".