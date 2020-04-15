Обмен пленными с "ЛДНР": СМИ назвали дату и место

Начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ "Майорское".

Предварительно обмен удерживаемыми лицами с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» состоится в четверг, 16 апреля.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" назвали крайнюю дату и формулу обмена пленнымиОб этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины.

Отмечается, что начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ «Майорское».

В связи с карантином журналистов не пустят освещать процесс, на месте будет снимать только камера Офиса президента Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации Офиса президента, в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц идут последние согласования по списку и логистике.