Обмен пленными с "ЛДНР": СМИ назвали дату и место
16:59, 15 апреля 2020Война
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Начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ "Майорское".
Иллюстрация REUTERS
Предварительно обмен удерживаемыми лицами с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» состоится в четверг, 16 апреля.
Читайте такжеБоевики "ЛНР" назвали крайнюю дату и формулу обмена пленнымиОб этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины.
Отмечается, что начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ «Майорское».
В связи с карантином журналистов не пустят освещать процесс, на месте будет снимать только камера Офиса президента Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что, по информации Офиса президента, в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц идут последние согласования по списку и логистике.
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