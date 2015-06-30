СМИ: террорист Гиркин стал персоной нон грата для российских государственных медиа

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Газета.ру.

По данным издания, сейчас Гиркин со своим движением «Новороссия» помогает пророссийским террористам гуманитаркой и экипировкой.

Читайте такжеБывший главарь боевиков "ДНР" Гиркин может стать депутатом Госдумы России"А также довольствуется ролью главного критика политики на украинском направлении, пространно рассуждая о коррумпированности новых властей ЛНР и ДНР, бессмысленности курса на реинтеграцию сепаратистов на Украину и скором Гаагском трибунале для российских властей, «сливающих Новороссию». Главной мишенью его критики был и остается ответственный за украинское направление помощник российского президента Владислав Сурков", - пишет издание.

Напомним, прошлой осенью Гиркин в интервью признался, что "спусковой крючок войны" нажал именно он.