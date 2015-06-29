Ночью боевики усилили обстрелы в зоне АТО

Вчера, 28 июня, с 18 часов вечера до полуночи боевики около 70 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты, а всего за сутки - 101 раз.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"В районе Донецка из 82 и запрещенных 120-мм минометов многократно были обстреляны Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Опытное и шахта «Бутовка». Били по этим населенным пунктам и вражеские танки", - сообщают в штабе.

На Луганщине огонь из минометов и гранатометов велся по Станице Луганской, Золотому, Крымскому и Новотошковскому, а также в районе Артемовска - возле Кирово, Майорска и Ленинского. Около Новотошковского силы АТО обнаружили группу из 35 боевиков и вступили с ними в бой. Понеся потери, террористы отступили.

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"На подступах к Мариуполю российско-террористические войска 6 раз били из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия", - сообщили военные.

Также в штабе добавляют, что после полуночи боевики продолжили открывать огонь. Большинство из 15 обстрелов были зафиксированы вблизи Донецка.