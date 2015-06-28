Боевики обстреляли Авдеевку, ранен один мирный житель

Пока известно об одном пострадавшем мирном жителе, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.

На месте работала следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции.

«29-летний молодой человек получил осколочное ранение голени. Ему оказана медицинская помощь», - сообщил и.о. начальника Авдеевского ГО Анатолий Ковальчук.

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Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщал УНИАН ранее, в Луганской области за сутки, 25 июня, в результате взрыва мины и неустановленного взрывного устройства были ранены двое мирных жителей.