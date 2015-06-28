Боевики обстреляли Авдеевку, ранен один мирный житель
22:18, 28 июня 2015Война
440 0
Сегодня, 28 июня, боевики совершили обстрел Авдеевки. Снаряды попали в поселок Химик.
REUTERS
Пока известно об одном пострадавшем мирном жителе, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.
На месте работала следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции.
«29-летний молодой человек получил осколочное ранение голени. Ему оказана медицинская помощь», - сообщил и.о. начальника Авдеевского ГО Анатолий Ковальчук.
Читайте такжеЗа день боевики 30 раз обстреляли украинских военных
Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщал УНИАН ранее, в Луганской области за сутки, 25 июня, в результате взрыва мины и неустановленного взрывного устройства были ранены двое мирных жителей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter