Разоблачена схема незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых - пророссийские боевики

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут СБУ изъяла документы с доказательствами противоправной деятельности, а также более 2,3 млн российских рублей.

В Харьковской области контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" путем сделок с социальными выплатами, в том числе и пророссийским боевикам.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовала незаконную схему жительница Донецкой области. Злоумышленница за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в необоснованной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик, злоумышленница оформляла документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

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Среди них правоохранители обнаружили и боевиков террористических организаций "Л/ДНР", а также умерших.

По информации СБУ, часть доходов злоумышленница передавала представителям так называемых "МГБ" "Л/ДНР" для их финансового и материального обеспечения.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБУ изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллиона российских рублей, которые "вероятно предназначались для финансирования террористических организаций".

В настоящее время решается вопрос о сообщении организаторке противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, СБУ задержала боевика, который заминировал шесть мостов на Донбассе.