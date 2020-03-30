Боевики на Донбассе обстреляли позиции ОС вблизи Шумов, ранены двое военных

Военнослужащие дали отпор, потери противника уточняются.

Сегодня, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.

Об этом сообщает штаб ООС.

Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеБоевики скрывают от населения ОРДЛО ситуацию с коронавирусом - Резников

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой воинов доставлены в военно-медицинского учреждения, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки враг 13 раз обстрелял украинские позиции, потерь в рядах наших бойцов нет.