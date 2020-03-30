Боевики на Донбассе обстреляли позиции ОС вблизи Шумов, ранены двое военных
Сегодня, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.
Об этом сообщает штаб ООС.
Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой воинов доставлены в военно-медицинского учреждения, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки враг 13 раз обстрелял украинские позиции, потерь в рядах наших бойцов нет.