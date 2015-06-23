В батальоне "Торнадо" заявили, что их перевели в Донецкую область

Об этом сообщил исполняющий обязанности командира роты "Торнадо" Николай Цукур, передает "112 Украина".

"Нас перевели в Донецкую область. Куда конкретно, я пока сказать не могу, но мы в Донецкой области, полностью выполнили приказ министра об выводе", - отметил он.

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При этом Цукур добавил, что в ближайшее время будут произведены какие-то действия, связанные с дальнейшей судьбой батальона.

"Мы получили приказ, мы его выполнили, тем самым доказав, что мы полностью контролируемое подразделение", - подытожил он.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что "Торнадо" и "Чернигов" выведены из Луганской области. Сейчас в Луганской области нет ни одного представителя этих милицейских подразделений, боевую охрану рубежей контролируемой Украиной территории области осуществляют бойцы других силовых подразделений.