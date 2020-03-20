Убил снайпер: стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 19 марта

Погиб житомирянин Алексей Золин.

На Донетчине в четверг от пули снайпера погиб житель Житомира Алексей Золин.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской ОГА со ссылкой на информацию 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Сержант Алексей Сергеевич Золин родился 11 июля 1984 года. Служил на контракте в 30-й ОМБ с 2018 года. Погиб 19 марта 2020 года во время снайперского обстрела от огнестрельного ранения в голову. У погибшего остались родители и дочь. О том, когда похоронят защитника, сообщат позже",- говорится в сообщении.

Читайте такжеНа оккупированной части Донецкой области боевик угрожал наблюдателям ОБСЕ винтовкой

Боец погиб в районе поселка Новоалександровка.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 15 раз обстреливали позиции украинских войск на Донбассе: боец ООС погиб, еще один ранен.