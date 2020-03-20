Боевики 15 раз обстреливали позиции войск на Донбассе: боец ООС погиб, еще один ранен (видео)

Боевики нарушают режим тишины каждый день.

В течение суток, 19 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, а именно:

два раза неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 120 мм – 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды рядом с Лебединским – из 82-мм минометов – 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Васильевки – из автоматического станкового гранатомета;

рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Славное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

четыре раза в районе населенного пункта Крымское – из минометов калибра 120 мм – 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 10 мин;

в районе населенного пункта Новоалександровка – снайперский огонь.

Вчера, 19 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные войска из противотанковой управляемой ракеты попали в военную машину, в которой ехали наши защитники. В результате обстрела пострадали одиннадцать украинских бойцов, их было эвакуировано медицинской службой. Еще двое бойцов умерли.