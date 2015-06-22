Российские СМИ сделали "сенсацию" из того, что экс-помощник главы Минобороны Украины времен Януковича перешел на сторону боевиков "ДНР"

"Я - генерал-майор вооруженных сил Украины Коломиец Александр Вячеславович, моя последняя должность - помощник министра обороны Украины, главный военный аналитик. Буду работать на благо "Донецкой народной республики", - заявил он во время пресс-конференции.

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Коломиец уточнил, что 19 лет работал областным военным комиссаром Донецкой области. Перебежчик заявил, что был вынужден вывезти из Киева семью, так как боялся преследований со стороны власти.

Стоит отметить, что Александр Коломиец был и помощником министра обороны Украины в 2008 году при Юрие Еханурове.

При этом "Информационные войска Украины" на своей странице в Facebook сообщают, что кремлевские пропагандисты распространяют новость о том, что на сторону террористов "ДНР" перешел "советник министра обороны Украины" и "главный военный аналитик" Александр Коломиец.

Кремлівські пропагандисти поширюють новину про те, що на сторону терористів “ДНР” перейшов “радник міністра оборони Укра... Posted by Інформаційні війська України on 22 Июнь 2015 г.

Отмечается, что на самом деле этот гражданин был советником министра обороны Юрия Еханурова в 2008 году и не является военным аналитиком.

В свою очередь военный журналист Владислав Селезнев на своей странице в Facebook сообщил, что Александр Коломиец работал помощником министра Саламатина (во времена Януковича), был уволен в 2012 году.

Александр Коломиец, работал помощником министра Соломатина (времен Януковича). Уволен в 2012 году. Подробности позже... Posted by Владислав Селезнев on 22 Июнь 2015 г.

Ранее УНИАН сообщал, что братья Алексей и Юрий Мирошниченко в Луганске провели брифинг. При этом Алексей Мирошниченко, который представился сотрудником Службы внешней разведки Украины, сообщил, что он и его брат Юрий - якобы работник посольства Украины во Франции - добровольно покинули службу и прибыли на территорию "ЛНР".

В свою очередь СБУ открыла уголовное производство в отношении двух офицеров контрразведки по факту государственной измены и перехода на сторону российких террористических войск.