На Луганщине в результате обстрела и урагана без света остался ряд населенных пунктов

В результате ряд населенных пунктов (Золотое, Тошковка, Чехирово, Нижнее, Светличное, Крымское, Орехово) остались без света.

Об этом УНИАН сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

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«Ремонтные бригады с самого утра пытаются устранить повреждения, по состоянию на 15.00 воскресенья электроэнергию в Золотом, Тошковке и Чехировом удалось восстановить. В других селах света пока нет, вследствие чего не работает центральное водоснабжение и сильно затруднена мобильная связь», - отметил руководитель области.

Кроме названных населенных пунктов, обесточенными также остаются прифронтовые Трехизбенка, Кряковка и Калаус в соседнем Новоайдарском районе. Причина - повреждение ЛЭП в результате боевых действий. Здесь восстановить электроэнергию пока не удается.