Сегодня оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины - штаб ООС

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Сегодня оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Так, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» было зафиксировано четыре обстрела: два неподалёку от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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рядом с Лебединским - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалёку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» вблизи Новотошковского -из противотанкового ракетного комплекса и неподалёку от населенного пункта Хутор Вольный - из 82-мм минометов - 3 мины.

«Подразделения операции обороняющихся Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ», - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.