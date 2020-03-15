Вследствие обстрелов оккупантов на Донбассе ранены двое украинских бойцов

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты сегодня восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое украинских бойцов.

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Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - два.

Обороняющиеся подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военных доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была оказана надлежащую медицинскую помощь.

Ситуация на всех трех участках разведения сил и средств остается стабильной, добавили в пресс-центре.