Вследствие обстрелов оккупантов на Донбассе ранены двое украинских бойцов
Оккупанты сегодня восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое украинских бойцов.
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Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - два.
Обороняющиеся подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военных доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была оказана надлежащую медицинскую помощь.
Ситуация на всех трех участках разведения сил и средств остается стабильной, добавили в пресс-центре.