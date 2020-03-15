На Донбассе оккупанты трижды нарушили тишину, стреляли из минометов и гранатометов

В районе села Саханка оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм, и вели плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

От начала текущих суток по состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на линии боевого столкновения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил полковник Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

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"По имеющейся по состоянию на 12:00 информации, от начала текущих суток, 15 марта, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на линии боевого столкновения. Ночью из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения враг вел огонь по нашим защитникам населенных пунктов Пески и Луганское", - сказал он.

По данным Минобороны, после 07:30 украинские защитники Лебединского оказались под вражеским минометным обстрелом. В районе Саханки оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм и вели плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«Украинские воины адекватно применяли в ответ легкое пехотное вооружение и подавляли вражескую вооруженную активность», - отметил Гуцуляк.

Он напомнил, что в результате прицельного вражеского огня сегодня один воин получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки, ему оказали медицинскую помощь.

«Подразделения Объединенных сил контролируют обстановку и неуклонно придерживаются режима тишины», - добавил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.