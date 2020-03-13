На окраине Донецка начался сильный обстрел - очевидцы
На окраине неподконтрольного украинским властям Донецка сегодня утром произошел сильный обстрел.
Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.
Обстрел начался после 10:00 по местному времени (9:00 по Киеву) в районе Донецкого аэропорта и Песок. Также об этом сообщали пользователи соцсетей в местных группах-перекличках.
Донецк 10.17 мск ДФ— hochu_domoy.ua (@hochu_dodomu) March 13, 2020
Подряд три хорошо слышных бабаха. Со шлейфом громко. Через 5 сек падение.
Еще несколько подряд. Не умолкают с*ки.
10.36 мск Донецк— hochu_domoy.ua (@hochu_dodomu) March 13, 2020
Листопрокатчиков, слышно очень близко
Это пески и аэропорт.
Цирк слышит совсем рядом, тяжелое, как с разрывами...Да,и электричество отключили
"Давно уже так не лупили, даже окна пооткрывали", - рассказал "Стране" житель Киевского района Донецка. Окна при артобстреле открывают, чтобы стекла не разбились от взрывной волны.
Те же сообщения от жителей города - главным образом того же района - в социальных сетях.
"Киевский очень громко. Кто слышит?". "ЖД. Слышно прилеты". "Ковер кто-то выбивает", - делятся дончане в группе "Перекличка" ВКонтакте.
Киевский район по своим окраинам - это линия фронта, куда входит и Донецкий аэропорт.
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В группировке «ДНР» заявили, что это был минометный обстрел, информации о пострадавших и повреждениях нет. Так же боевики сообщают об обстреле поселка Жабичево в районе Донецкого аэропорта и "Вольво-центра" там же. Это территория города, которая примыкает к контролируемым ВСУ Пескам. Именно под Песками в последние дни идут ожесточенные столкновения с человеческими жертвами.
В штабе операции Объединенных сил сообщили, что оперативной информации о боевых действиях в этом районе у них пока нет, данные уточняются.