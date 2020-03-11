Обстрел военного автомобиля ВСУ возле Песков расследуют как теракт

Уголовное производство открыто по факту ранения девяти и гибели двух военнослужащих, которые вчера попали под обстрел из ПТРК боевиков.

Правоохранители начали досудебное расследование по статье "Террористический акт, приведший к гибели людей" по делу о минометном обстреле боевиками военного автомобиля Вооруженных сил Украины возле с. Пески.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"10 марта около 9:30 на территории с. Пески Ясиноватского района Донецкой области военный автомобиль ВСУ попал под минометный обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований "ДНР", действующих под контролем Российской Федерации. В результате вражеской атаки девять военнослужащих получили ранения, один погиб на месте и еще один - по дороге в больницу", - напомнили в прокуратуре.

Ход досудебного расследования по уголовному производству по ч. 3 ст. 258 находится на контроле прокуратуры области.

Также в прокуратуре сообщили, что с начала 2020 года в результате усиления вражеских обстрелов со стороны вооруженных формирований "ДНР" ранены 119 и погибли 36 военнослужащих ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 10 марта трижды из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник на Донбассе вел огонь по позициям украинских военных в районе с. Пески.

Сегодня, 11 марта, в Минобороны сообщили, что бойцы Объединенных сил заставили противника уйти с позиций, с которых тот вел огонь по украинским защитникам возле населенного пункта Пески. Отход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций. Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся дежурные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК.

"Расчет ПТРК, как боевая единица, перестал существовать - один оператор был убит, другой тяжело ранен", - сообщили в Минобороны.