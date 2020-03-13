На Донбассе задержали женщину, причастную к деятельности незаконных "ЛДНР"

Женщину задержали на блокпосте возле населенного пункта Городище.

На Донбассе нацгвардейцы задержали жительницу Луганска, причастную к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел, нацгвардейцы оперативно-тактической группировки "Север" задержали женщину на блокпосту вблизи населенного пункта Городище.

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Во время проверки документов оказалось, что жительница Луганска есть в базе ситуационного центра, подозревается в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и подлежит задержанию.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств по данному факту, гражданка была передана сотрудникам Национальной полиции.

В МВД отметили, что с начала года бойцы Национальной гвардии оперативно-тактической группировки "Север" осуществили 18 задержаний за уголовные и административные правонарушения, в том числе 11 задержаний граждан, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал УНИАН, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека пообщались с бывшими пленными, которых удерживали боевики на оккупированном Донбассе. Те рассказали, как террористы на Донбассе пытают пленных.