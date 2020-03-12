"Принуждение к переговорам": эксперт объяснил, почему Россия обостряет ситуацию на Донбассе

Сейчас Россия проталкивает разведения войск еще на трех участках, отметил эксперт.

Оккупанты на Донбассе обостряют ситуацию из-за изменения тактики нового российского куратора – Кремль пытается заставить украинского президента идти на уступки.

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Такое мнение высказал "Апострофу" военный обозреватель Михаил Жирохов.

Он отметил, что обострение связано с тем, что сменился куратор и Россия изменила свою тактику и стратегию относительно Донбасса, ведь в Кремле увидели, что попытка договориться с Владимиром Зеленским на условиях Москвы оказалась не очень подходящей идеей, поэтому сейчас происходит «определенное принуждение к переговорам».

«Россия проталкивает разведения войск еще на трех участках: в районе Авдеевки, Широкино, Свіетлодарской дуги – именно там происходит обострение. Россияне, если не могут осуществить дипломатические шаги, то прибегают к военным. Сейчас они демонстрируют, что каждый день Украина несет потери, гибнут наши военные. Это делается, чтобы у Зеленского возник повод заявить о необходимости отвода», – считает эксперт.