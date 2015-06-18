Боевики будут пытаться заманить военных в новый "котел" вблизи Мариуполя - штаб АТО

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Ярослава Чепурного. По его словам, возможным местом удара для окружения сил АТО могут стать населенные пункты Гранитное, Чермалык и Волноваха.

"Сепаратистам нет никакого смысла окружать наши силы в Широкино, потому что они не такие уж и значительные", - сказал Чепурной.

При этом он сообщил, что из-за постоянных обстрелов в Широкино людей практически не осталось. Кроме того, пресс-офицер отметил, что террористы стреляют не только из стрелкового оружия, но и из тяжелых систем вооружения, ствольной артиллерии крупного калибра и минометов. Силы АТО ведут ответный огонь.

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"Украинские войска открывают огонь в ответ, но не каждый раз, следуя определенной паузы, предоставляя возможность представителям миссии ОБСЕ зафиксировать нарушение Минских соглашений со стороны сепаратистов", - отметил Чепурной.

Также он добавил, что огонь со стороны военных ведется из стрелкового оружия и из 82-миллиметровых минометов - вооружение, которое не запрещено Минскими договоренностями.