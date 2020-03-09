На Донбассе боевики совершили три вооруженные провокации - Минобороны
На Донбассе с начала суток по состоянию на 12:00 зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.
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Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.
По его словам, в 08:40 со стороны Первомайска противник выпустил пять мин 120-го калибра в направлении опорных пунктов украинских войск возле Орехово.
Далее, в 11:00 враг применил минометы калибра 82 мм в районе Зайцево, с расходом четыре боеприпаса.
Кроме того, недалеко от Широкино с направления Саханки оккупанты использовали беспилотник, с которого сбросили гранату ВОГ-17.
«Несмотря на вражеские обстрелы, по состоянию на сейчас ситуация все же остается полностью контролируемой украинскими подразделениями из состава Объединенных сил. Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет», - отметил Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе один украинский защитник погиб, еще шестеро получили ранения.