За сутки боевики на Донбассе совершили четыре обстрела: один военный погиб, шестеро ранены

Противник их 82-миллиметрового миномета обстрелял позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Опытное.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, шестеро ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстрелял позиции ОС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте такжеВражеский обстрел под Марьинкой спровоцировал большой пожар, поврежден украинский опорный пункт (фото)

Так, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды неподалеку от Опытного - из 82-мм минометов - 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Авдеевки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки «Север» рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из гранатометов различных систем.

«Сегодня во время вражеских обстрелов украинских позиций трое украинских защитников получили ранения... Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются», - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 8 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение.