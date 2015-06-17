На Донетчине по подозрению в убийстве двух женщин задержаны военные

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 15 июня в с. Луганское Артемовского района было совершено убийство двух местных жительниц: 77-летней матери и ее 45-летней дочери. Женщины скончались от пулевых ранений в голову.

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Во время проведения следственно-оперативных мероприятий, организованных отраслевым отделом прокуратуры Донецкой области в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны двое рядовых военнослужащих ВСУ 23-х и 25 лет, которые признались в совершении убийств.

Установлено, что 15 июня военнослужащие проникли в дом, где проживали погибшие, которых они подозревали в сепаратизме, и застрелили женщин из автомата.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Решается вопрос о передаче осуществления процессуального руководства в производстве Военной прокуратуре Донецкого гарнизона Южного региона Украины.