На Донетчине милиция задержала четырех военнослужащих по подозрению в двух убийствах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Донецкой области.

«Уголовные производства по этим фактам открыты и расследуются правоохранителями Мариуполя и Константиновки. Все подозреваемые арестованы и находятся под стражей», - сказано в сообщении.

В частности, в ведомстве проинформировали, что сотрудники Константиновского горотдела милиции раскрыли убийство жителя Дзержинска, тело которого было обнаружено 29 апреля неподалеку от шахты «Святая Матрона» с огнестрельным ранением.

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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили причастность к совершению убийства военнослужащего Вооруженных сил Украины. 12 мая подозреваемый был задержан, судом г. Константиновка ему избрана мера пресечения - арест. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Продолжается следствие», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, 8 мая 2015 года в поселке Талаковка под Мариуполем было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Оперативники установили, что к этому факту причастны трое военнослужащих, которые дислоцируются в близлежащем поселке.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в апреле УНИАН сообщал, что на Донетчине военный застрелил своего коллегу.