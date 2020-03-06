В Минске 11 марта продолжится обсуждение новых участков разведения на Донбассе - Кулеба

Глава МИД заявил, что власти планово движутся путем реализации инициатив президента Владимира Зеленского по установлению мира на востоке Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта продолжится обсуждение определения новых участков разведение сил и средств от линии разграничения на востоке Украины.

Об этом Кулеба сказал в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

"У нас есть три дополнительные точки, где мы хотим проводить разведение. Они обсуждаются. 11 марта должно состояться очередное заседание минской группы (Трехсторонней контактной группы в Минске - УНИАН), где эта дискуссия будет продолжена", - заявил Кулеба.

"Мы очень четко, планово идем путем реализации тех инициатив президента Зеленского, которые направлены как раз на установление мира в Украине, но самое главное, что мир - это восстановление территориальной целостности. Мы всегда должны об этом помнить", - подчеркнул глава МИД.

Министр отметил, что Украина не имеет дела с легким партнером. "Будем разговаривать, искать решения, потому что наша цель, в конечном итоге, это именно наше государство. Мир, безопасность, территориальная целостность - это первые три слова, которые я определил как приоритеты", - заявил Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, лидеры стран «нормандского формата» во время встречи 9 декабря 2019 года в Париже поддержали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств в трех новых местах. Предварительно согласовано, что разведение должно состояться до конца марта 2020 года.

12 февраля участники Трехсторонней контактной группы практически согласовали, что одним из трех новых участков для разведения станет район возле населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

26 февраля в Минске прошло следующее заседание участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что на встрече, несмотря на обсуждение вопроса о дополнительных участках разведения, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва оккупантами через линию разграничения 18 февраля в Луганской области свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.