Силы АТО нейтрализовали нескольких вражеских снайперов возле Счастья и Опытного

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

"У Счастья, Опытного, и шахты "Бутовка" удачными контрснайперскими действиями было нейтрализовано несколько вражеских снайперов", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, кроме снайперов, по данным группы "Информационное Сопротивление", в районе населенного пункта Опросного оперировала бронегрупа боевиков.

"Противник прицельно вел обстрел позиций сил АТО из танков и БМП, несколько раз открывали стрельбу и БТРы боевиков. После данных обстрелов по позициям украинских войск нанесли удары из миномета (120-мм и 82-мм), также боевики использовали АГС-17, крупнокалиберные пулеметы, прикрывая маневрирование и смену позиций бронетехники", - сообщает "ИО".