На оккупированном Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала 11 единиц запрещенного вооружения

Наблюдателями обнаружено 9 танков (Т-72) и 2 буксируемых гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм).

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса 11 единиц запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Как говорится в отчете миссии, СММ продолжает мониторить отвод вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков и вооружения калибром до 100 мм.

"Наблюдатели обнаружили 11 единиц вооружения, размещенных по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения, на полигоне в неподконтрольных правительству районе Донецкой области", - говорится в отчете.

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В частности, 25 февраля беспилотным летательным аппаратом дальнего радиуса действия было выявлено 9 танков (Т-72) и 2 буксируемых гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) на полигоне возле населенного пункта Покровка (36 км к востоку от Донецка).

Отдельно сказано, что в населенном пункте Кальмиусское (быв. Комсомольское; неподконтрольный правительству, 42 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели "видели по крайней мере 50 членов вооруженных формирований и не менее 10 грузовиков военного типа (с табличками "ДНР")".

"На южной окраине населенного пункта команда СММ также отметила, что на территории объекта вооруженных формирований загружали несколько грузовиков военного типа (с табличками "ДНР", груз рассмотреть не удалось)", - говорится в отчете.

Напомним, ранее на Донбассе беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и гаубицы оккупантов, размещенные с нарушением линии отвода.