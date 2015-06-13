Бойцы сил АТО сбили российский дрон-разведчик в районе Донецка

Сегодня в районе Донецка, вблизи населенного пункта Николаевка, около 11 часов бойцы Вооруженных сил сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Как сообщили в штабе АТО, по предварительным данным, сбитый беспилотник, который проводил аэроразведку позиций украинских войск, российского производства. Читайте такжеБеспилотник ОБСЕ зафиксировал 40 военных грузовиков на окраине Донецка"Российский дрон-разведчик выполнял задание в интересах поддерживаемых Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований", - отметили в штабе.

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