Сутки на Донбассе: враг бил из минометов, один украинский боец подорвался на взрывчатке

С начала текущих суток оккупанты огневой активности не проявляли.

За прошедшие сутки, 22 февраля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военный получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Накануне сообщалось, что ночью 22 февраля боевики сделали попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады вблизи высоты 195 вблизи села Крымское на Бахмутской трассе, в этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров.