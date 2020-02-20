На Донбассе оккупанты осуществили 8 обстрелов – ОС
На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.
В частности, семь обстрелов
были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Новомихайловкой из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин, а также вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Пищевика из 82-мм миномета - 2 мины и другое вооружение, два раза недалеко от Павлополя из миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Марьинка обстрелы велись боевиками из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом с Лебединским из 82-мм миномета - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел один обстрел по позициям недалеко от Новозвановки, где применил миномет калибра 120 мм - 4 мины и станковый противотанковый гранатомет - 8 выстрелов.
"Сегодня, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ОС.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 19 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных получил ранение.