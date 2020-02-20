В Харьковском военном госпитале рассказали о состоянии раненых под Золотым (видео)

По словам начальника Харьковского военного госпиталя, все шестеро бойцов - из одной воинской части, расположенной в Киевской области.

В Харьковский военный госпиталь доставили пятерых бойцов, пострадавших в бою, их состояние - удовлетворительное. Еще один военнослужащий прибыл в медучреждение с подозрением на инфаркт.

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Об этом сообщил начальник Харьковского военного госпиталя Юрий Подолян, сообщает 2day.kh.ua. "Три человека с ранением мягких тканей - огнестрельные, осколочные и два человека получили акубаротравму (контузия). Состояние одного из пациентов вчера оценили, как тяжелое, сегодня его перевели в разряд раненых средней степени тяжести. Все остальные пациенты - легкие. Всех прооперировали на предыдущем этапе медицинской эвакуации. У нас были проведены повторные химические обработки, пациенты чувствуют себя удовлетворительно", - пояснил Подолян.

Начальник Харьковского военного госпиталя уточнил, что у бойцов есть непроникающее ранение грудной клетки, огнестрельный перелом левой лопатки, ранение мягких тканей бедра, без повреждения костей, нервов и сосудов, а также ранение ступни с огнестрельным переломом фаланг пальцев.

По словам начальника Харьковского военного госпиталя,все шестеро бойцов - из одной воинской части, расположенной в Киевской области. Они родом из Киевской, Полтавской и Львовской областей, самому младшему - 21 год. У бойца с подозрением на инфаркт, который не принимал участие в бою, диагностировали ишемическую болезнь сердца.

Юрий Подолян добавил, с начала года в Харьковский военный госпиталь с передовой поступило около 25 раненых.