Россия выдала более 200 тысяч паспортов на оккупированном Донбассе - Кислица

Россия осуществляет незаконную паспортизацию на временно оккупированной территории Донбасса.

Россия выдала более 200 тысяч паспортов украинцам на оккупированной части Донбасса.

Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Кислица отметил, что Россия осуществляет незаконную паспортизацию на временно оккупированной территории Донбасса.

"Которая теперь достигла промышленного уровня - более чем 200 тысячам человек были выданы российские паспорта", - отметил Кислица.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.