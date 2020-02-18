Наступление оккупантов: Хомчак раскрыл детали боя на Луганщине

Атака состоялась на участке фронта от Новотошковского до Желобка.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил детали боя в Луганской области: штурмовые группы оккупантов атаковали передовые позиции 72-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на трех направлениях на участке фронта от Новотошковского до Желобка.

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Хомчак сказал: "Сегодня после 5 утра незаконные вооруженные формирования ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й механизированных бригад, также применяли калибр 152 мм".

"После этого около 5.15 штурмовыми группами они предприняли попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты передовых позиций этих двух бригад. Это было в промежутке от Новотошковского до Желобка", - отметил Хомчак.

Силами подразделений этих двух бригад нападение отражено.

Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.