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За минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции восемь раз

07:23, 18 февраля 2020
Война
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Сутки на Донбассе прошли неспокойно / REUTERS

За прошедшие сутки, 17 февраля, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников не было.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С началом новых суток, 18 февраля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разводить войска на Донбассе по "секторальному" принципу.

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