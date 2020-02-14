В Мюнхене будут договариваться о следующем "нормандском саммите" – глава МИД Германии

В переговорах в Мюнхене примут участие представители Германии, Украины, Франции и России.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что попытается договориться с коллегами из Франции, Украины и России на полях Мюнхенской конференции о проведении следующего "нормандского саммита" в Берлине.

Об этом он рассказал журналистам, передает Европейская правда.

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"Германия с Францией много лет над поиском мирного решения для Украины. В последние несколько месяцев мы оживили Минский процесс, в том числе с помощью нового украинского Президента", – сказал он.

Маас отметил, что страны должны работать вместе над общей европейской структуре безопасности и быть готовыми оставить логику геополитического влияния.

"Об этом мы будем говорить здесь, в Мюнхене, с коллегами из Парижа, Москвы и Киева с тем, чтобы заложить основы для того, чтобы следующий саммит в нормандском формате состоялся в Берлине", – добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров «нормандской четверки».