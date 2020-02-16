"Торг местных обезьянок": волонтер оценил разговоры о возможной смене власти в ОРДЛО

Волонтер расценил как нереальный "вариант вхождения "республик" в состав России".

Волонтер и блогер Юрий Касьянов заявил, что одиозные личности, в частности чиновники времен экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Захарченко и Николай Азаров, не могут быть назначены Кремлем на пост "глав" "ДНР" и "ЛНР".

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"Не думаю, что сейчас Москве выгодно ставить руководителями "республик" каких-то одиозных фигур. Сейчас она ведет политику возвращения этих территорий в Украину, легализацию нынешних главарей", – сказал он «Обозревателю», комментируя сообщения в соцсетях о возможных кадровых изменениях на оккупированных территориях.

По его мнению, Азарову "это уже не интересно вообще". "Он уже обеспечил себя, сидит ловит рыбу или играет в домино. Зачем ему эта беда? А Захарченко настолько одиозный, что назначать его – это все равно, что бросать искры в пороховую бочку. Легализовать его в украинском политическом пространстве точно не удастся. Его просто "замочат" те, кто знают, кто он такой. Найдутся герои, которые это сделают", – отметил волонтер.

"Я думаю, подобные слухи о Захарченко и Азарове распространяют местные коллаборационисты и сепаратисты, чтобы поднять свои ставки в мышачей возне за власть, что уже началась или начнется", – предположил он. По его мнению, Кремлю нужны "серые, незаметные фигуры" на этих постах.

Касьянов расценил как нереальный "вариант вхождения "республик" в состав России" и расширение их "границ" до административных границ Донецкой и Луганской областей. "Это нереально. Но им нужно настраивать людей на то, что это вполне возможно".

"Москва должна видеть, что население хочет эту "вкусную конфету", и дать им еще более "вкусную конфетку", чтобы об этом они уже не думали", – считает волонтер. Он пояснил, что в качестве такой "конфеты", которую дадут властной верхушке "республик", может быть то, что на переговорах с украинской стороной "им пообещают безопасность, сохранность активов, которые они награбили, легализацию в политическом пространстве".

"Это обычный торг местных обезьянок, местных марионеток за место под солнцем", – убежден он.