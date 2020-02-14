Правоохранители сообщили о подозрении "заместителю министра" из оккупированной Луганщины

Женщина с 2016 года работает "заместителем министра сельского хозяйства" так называемой "ЛНР".

Правоохранители сообщили о подозрении так называемому "заместителю министра ЛНР" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается, жительница оккупированного Луганска с января 2016 года и до сих пор занимает должность так называемого "заместителя министра сельского хозяйства" оккупационной администрации РФ.

"В составе псевдоминистерства указанное лицо обеспечивает работу незаконно созданного органа, реализацию политики в сфере сельского хозяйства, принятия юридически ничтожных нормативно-правовых актов, таким образом способствуя преступному плану организаторов изменить границы территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре рассказали, что городской суд Северодонецка удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемой с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, российские кураторы проводят отбор в среде участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе для отправки в столицу РФ для участия в параде ко Дню победы.