Теракт в Авдеевке: СБУ сообщила о подозрении подельникам боевика "Гиви" (фото)

В результате террористического акта погибло двое мирных жителей, еще двое были ранены.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях боевикам террористической группировки «Сомали», причастным к террористическому акту в Авдеевке.

Как сообщает пресс-служба СБУ, установлены обстоятельства террористического акта, совершенного в Авдеевке Донецкой области 26 января 2015 года боевиками незаконного вооруженного формирования «Сомали» так называемого «министерства обороны ДНР».

Читайте такжеВ сети показали фото могилы командира боевиков "ДНР" на ДонбассеСледователи спецслужбы задокументировали, что обстрел мирных жилых кварталов районного центра с населением в несколько десятков тысяч человек реактивными системами залпового огня «Град» осуществлялся с территории, временно подконтрольной террористам. «Согласно выводам комплекса экспертиз, террористы вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая. Во время теракта было выпущено не менее семидесяти таких снарядов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие террористического акта погибли два мирных жителя, еще двое были ранены, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения и тому подобное.

Следователи СБУ установили непосредственное участие в преступных обстрелах жилых кварталов Авдеевки боевиков двух подразделений 1-й отдельной батальонно-тактической группы «Сомали» так называемого «Минобороны ДНР».

«Гаубичной батареей командовал «гвардии подполковник» с позывным «Море», который непосредственно давал необходимые для прицеливания расчеты и координаты. Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» выполняла указания своего главаря по кличке «Академик». Он после согласования обстрелов с командиром «Сомали» «Гиви» отдавал команду открыть огонь», - говорится в сообщении.

Перехваченные СБУ переговоры террористов «Сомали» свидетельствуют, что именно они координировали и осуществляли обстрел «Градами» мирного города, где в то время не находилось ни одного украинского военного.

Сейчас наемнику пророссийского НЗФ «гвардии подполковнику Морю» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, его сообщнику «Академику» - ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Оба боевика объявлены в розыск.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по более 30 эпизодами обстрелов Авдеевки пророссийскими боевиками.

Ранее УНИАН сообщал, как в СБУ прокомментировали принудительную «паспортизацию» на оккупированном Донбассе.