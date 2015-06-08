Минобороны обратилось к НАТО относительно предоставления вооружения Украине
17:18, 08 июня 2015Война
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Заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов просит страны НАТО “благосклонно” рассматривать запросы относительно предоставления вооружения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО.
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“Отдельно хотел бы обратиться к членам национальных парламентов с запросом также по возможности способствовать тому, чтобы правительства стран-членов НАТО более благосклонно рассматривали запросы Украины по вооружению, относительно оснащения Вооруженных сил Украины нелетальным, а в перспективе — летальным оружием”, - сказал Долгов.
Он высказал мнение, что без такого сотрудничества провести полную реформу оборонного сектора и особенно Вооруженных сил Украины будет очень трудно.
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