Минобороны обратилось к НАТО относительно предоставления вооружения Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО.

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“Отдельно хотел бы обратиться к членам национальных парламентов с запросом также по возможности способствовать тому, чтобы правительства стран-членов НАТО более благосклонно рассматривали запросы Украины по вооружению, относительно оснащения Вооруженных сил Украины нелетальным, а в перспективе — летальным оружием”, - сказал Долгов.

Он высказал мнение, что без такого сотрудничества провести полную реформу оборонного сектора и особенно Вооруженных сил Украины будет очень трудно.