За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 10 получили ранения

За минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины погиб один украинский военнослужащий, десять получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки мы потеряли одного воина, еще 10 были ранены", - сказал Лысенко.

Он также подчеркнул, что пророссийские боевики продолжают вооруженные провокации и обстрелы позиций сил АТО на востоке страны.