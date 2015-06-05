В Горловке боевики требуют по максимуму освободить в больницах койко-места на 6-7 июня - СМИ
19:34, 05 июня 2015Война
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В Горловке Донецкой области боевики требуют от медиков освободить максимальное количество койко-мест на 6-7 июня.
REUTERS
Об этом сообщает городской сайт Донецка.
Сообщается, что в все больницы Горловки пришло распоряжение от боевиков на 6-7 июня освободить максимальное количество койко-мест.
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По информации местных медиков, боевики требуют, чтобы пациентов, которые находятся в более-менее нормальном состоянии, отправили по домам.
Медики связывают такое распоряжение с возможной эскалацией вооруженного конфликта в ближайшие сутки.
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