Заочный приговор: в Донецкой области к 8 годам лишения свободы приговорили судью "ДНР"

9 января 2015 года 55-летний мужчина на основании указа главы террористической организации "ДНР" занял должность судьи так называемого "Центрально-Городского межрайонного суда г. Макеевки".

В Донецкой области заочно приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества судья террористической организации «ДНР».

Читайте такжеОккупанты лишают жителей Донбасса зарплаты из-за отказа получать "паспорта" "ДНР/ЛНВ"Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, Арбитражный суд заочно вынес обвинительный приговор в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины в отношении так называемого «судьи» «ДНР».

Следствием установлено, что «9 января 2015 года 55-летний мужчина на основании указа главы террористической организации «ДНР» занял должность судьи так называемого «Центрально-Городского межрайонного суда г. Макеевки» и систематически принимал участие в судебных заседаниях в качестве судьи».

В частности, злоумышленник рассматривал судебные производства по приведению приговоров гражданам Украины, которые отбывают наказание в «ДНР», в соответствие с так называемым «уголовным кодексом» псевдо-республики.

Отмечается, что, поскольку обвиняемый продолжает находиться на неподконтрольной украинской власти территории, наказание ему назначено заочно - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее УНИАН сообщал, что боевикам выдвинули подозрения за «коридор позора» в ОРДЛО для 50 украинских бойцов.