Кривонос хочет создать в Украине ЧВК

По мнению Кривоноса, ЧВК - это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос предложил создать в стране частные военные компании (ЧВК).

Об этом он сообщил в интервью изданию «Факты».

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«У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку», - сказал Кривонос.

При этом он напомнил, что на слуху у всех «токсичная российская ЧВК «Вагнер», но, кроме нее, в мире существуют множество других ЧВК.

«Частная военная компания - это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства», - считает Кривонос.

Также замсекретаря СНБО рассказал, где б украинские ЧВК могли б быть полезными.

«Обеспечивая безопасность различных объектов и структур. В США частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству. А у нас атошников не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы. Создание ЧВК позволит решить эту проблему», - отметил Кривонос.