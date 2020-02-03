Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет находился в общегосударственном розыске

В составе бандформирования «Тайфун» боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», который 6 лет находился в общегосударственном розыске.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую «славянскую бригаду народной милиции ДНР».

«Там он находился на «должности» заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования «Тайфун» боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году он покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на таможенном пункте пропуска «Меловое».

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

Сейчас задержанный дает показания относительно своего участия в составе террористической организации.