В штабе ООС раскрыли потери оккупантов в январе: ликвидированы почти три десятка террористов

Еще 57 оккупантов были травмированы или ранены.

Стали известны потери оккупантов на Донбассе в течение первого месяца 2020 года.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook, по данным разведки, в январе безвозвратные потери составили 27 человек. Еще 56 террористов были травмированы или ранены. Потери в боевой технике и вооружении составили 5 единиц - два автомобиля "Урал", два беспилотника и один миномет.

В штабе напомнили, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 января вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.